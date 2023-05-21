Крупный пожар в СОТ «Энергетик-2» Нижневартовска: сгорела дача, гараж, две бани и автомобиль

В Нижневартовске в дневное время произошел пожар на дачном доме Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске в СОТ «Энергетик-2» произошел масштабный пожар. Дачный дом полностью охватил огонь, а затем перекинулся на гараж, две бани, автомобиль и хозяйственную постройку. Пожар на видео сняли очевидцы, а информацию о серьезном пожаре подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

- В 15:36 диспетчеру Нижневартовского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании дачного дома, гаража, двух бань, автомобиля, хозяйственной постройки. Первое подразделение прибыло к месту вызова через 17 минут. По прибытию наблюдалось открытое горение. На месте тушения пожара работают 28 человек личного состава и 6 единиц техники - говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве отметили, что по предварительным данным пострадавших нет. Возгорание локализовано в 16:30, а открытое горение ликвидировано в 16:50. Причину возникновения пожара выяснят органы дознания МЧС России.

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