В Югре опрокинулась лодка с людьми

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня ночью в районе Нягани опрокинулась моторная лодка. В судне находилось шесть человек и один из них пропал без вести. Подробности трагедии рассказали в ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

- Известно, что 6 молодых людей решили прокатиться на моторной лодке и ночью на реке Нягань-Юган вблизи поселка Полуденный их судно опрокинулось. По прибытию на место спасателей ЗПСО Октябрьского района было установлено, что 5 человек выбрались на берег самостоятельно, а один человек пропал без вести. Обстоятельства происшествия уточняются - уточнили в пресс-службе ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре.

Фото: ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

Предварительно, причиной происшествия могли стать превышение установленной пассажировместимости и неумелое маневрирование на водном объекте. Поиски пропавшего мужчины продолжаются.

В ГИМС МЧС ХМАО напомнили, что судоводители и пассажиры на борту, должны обязательно соблюдать правила пользования маломерными судами.

- Во время движения на маломерном судне не пренебрегайте спасательными жилетами - надетый спасательный жилет сохранит Вам жизнь в экстремальной ситуации - советуют спасатели.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре нашли тела мужчин, которые утонули в июне. Их передали полиции. А также мы сообщали, как рыбалка в Кондинском районе закончилась трагедией: утонула девушка. Она попала в яму и не смогла выбраться из воды.