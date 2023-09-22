В Мегионе из-за скандального парка завели уголовное дело о халатности

Фото: администрация Мегиона

В Мегионе завели уголовное дело из-за халатности должностных лиц, допущенной при строительстве городского парка. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Лангепасским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО - Югре заведено уголовное дело по статье «халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба», - говорится в сообщении ведомства.

Мэрия неэффективно использовала бюджетные деньги, в том числе выделенные из федерального и окружного бюджета и приняла объект с нарушениями, подписав акт приемки выполненных работ.

Фото: администрация Мегиона

В телеграм-канале Народного Фронта в ХМАО-Югре говорится, что на проект – победитель Всероссийского конкурса по благоустройству городской среды затрачено 158 миллионов рублей. Проект сдали в конце ноября, без замечаний, но позже выяснилось, что замечания есть и довольно серьезные. В мае 2023 года активисты обратились в прокуратуру, пояснив, что в парке затоплены газоны, есть провалы из-за невыровненной территории, ржавые конструкции, торчащие провода, качающиеся скамейки, погибшие деревья, разрушенные деревянные настилы, овраги на крутом берегу, куда рискуют сползти смотровые сооружения. А также ключи, бьющие посреди тротуара.

- Мы обратились в прокуратуру и следственный комитет. Виновные за такое "благоустройство" должны быть наказаны, - сообщили активисты Народного Фронта в ХМАО-Югре.

Фото: администрация Мегиона

Кроме того, оказалось, что проблемы в «Мега.Парке» образовались еще на стадии строительства. Во время реализации изменилось больше трети от изначального проекта. В нем даже не учли важные для территории коммуникации, такие как дренаж для отвода талых и дождевых вод и инженерные системы для общественного туалета.

Следователи подтвердили информацию о нарушениях и о том, что средства потрачены неэффективно.

- В декабре 2022 года должностными лицами администрации Мегиона оформлен акт приемки выполненных работ парка, вместе с тем, обязательства по муниципальным контрактам на его строительство в полном объеме не были исполнены. Выявлены различные нарушения, свидетельствующие о неэффективном обеспечении бюджетных средств, в том числе выявлено несоответствие объекта требованиям безопасности, принятие и оплата некачественно выполненных работ, а также несоответствие работ проектно-сметной документации, - подтвердили информацию в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Фото: администрация Мегиона

По уголовному делу следователями и сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Мегиону продолжаются следственные действия, изъята и изучается служебная документация, устанавливаются сотрудники, принявшие объект с нарушениями. Их действиям следователи дадут правовую оценку.

Отметим, что подрядчика ранее обязали устранить все замечания, но окончательного результата исправленного парка представлено не было.

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