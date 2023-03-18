Самолет из Новосибирска не смог вылететь в Нижневартовск из-за технических неполадок Фото: Юлия Кучеренко

Самолет авиакомпании S7, который должен был проследовать по маршруту Новосибирск – Нижневартовск, прервал взлет по технической причине. Об этом стало известно сегодня утром, после сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- По предварительным данным, сегодня около 7 часов местного времени в международном аэропорту Новосибирск имени Покрышкина при выполнении рейса по маршруту Новосибирск – Нижневартовск воздушное судно по решению экипажа прекратило разбег на взлетно-посадочной полосе по технической причине, – сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

На борту находились 79 пассажиров, но воздушное судно отстранили от полетов до выяснения и устранения причин возникшей неисправности. Как удалось выяснить, речь идет о самолете Embraer-170, пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным бортом. Транспортная прокуратура проводит проверку.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что в Сургуте самолет вернулся в аэропорт вылета из-за не убранного при взлете шасси.