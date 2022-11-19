Директор цирка с Хагги Вагги сдался под натиском родителей и отменил выступление персонажа в Сургуте

Сургутские родители требуют отменить Хагги Вагги в номере красноярского цирка Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжаются "разборки" с цирком, который включил в свою программу выступление лохматого монстра Хагги Вагги и Кисси Мисси из компьютерной игры Poppy Playtime. Обеспокоенные психическим здоровьем своих детей родители написали заявление в прокуратуру ХМАО с просьбой отменить шоу и изменить возрастные ограничения запланированного мероприятия (сейчас ограничений по возрасту нет). Известно, что надзорное ведомство направило заявление родителей на рассмотрение в управление Роспотребнадзора.

Как отметил в разговоре с «Комсомольской правды» сам руководитель цирка «Барнео» Александр Сапунов, в выступлении добрых монстров ничего плохого и страшного. После жалобы сургутских родителей администрация театра СурГУ попросила убрать из программы этих персонажей, либо совсем отменить выступление.

- Мы ничего плохого не делаем, ни один ребенок во время нашего представления не плачет и не пугается, наоборот, у детей улыбка до ушей, они радуются и смеются. Мы выросли на сказках про Бабу-Ягу, Змея Горыныча, легендах о русалках и леших, и при этом выросли здоровыми людьми - рассказал «Комсомольской правде» руководитель цирка.

Фото: Шоу Театр «Каскад Аттракционов»

По словам Александра Александровича, во время выступления Хагги Вагги танцует с детьми всего три минуты. Дети ждут его, радуются и бегут обниматься. Но, несмотря на это, Сапунов подтвердил, что в Сургуте выступление персонажа цирк снимает. В других городах этот вопрос пока решается.

- Это перекладывание ответственности в воспитании ребенка. Каждый родитель сам должен решать, что для его ребенка хорошо. Например, если вы идете мимо ларька с мороженым и ребенок просит, но вы не разрешаете, вы же не будете подавать в суд на ларек. Родитель может сам выбрать есть ребенку мороженое или нет, ходить ему в цирк или нет - считает Александр Сапунов.

По мнению активистки Евпраксии Дмитриевой, закон на стороне родителей. Текст требования отправлен в администрацию цирка, в нем все объяснено: вплоть до 16 лет нельзя показывать некоторые номера, персонажей, к которым относятся и Хагги Вагги с ему подобными, а у этого шоу отсутствуют возрастные ограничения (0+). Кроме того, детям до 4-х лет вход свободный.

- Спасибо большое театру СурГУ - афиши с изображением монстров убрали, но само представление можно провести без номеров с монстрами. Жители Сургута воспользовались своим правом высказать мнение, многие из подписавших против продажи игрушек, против показов мультиков с этими же персонажами, просто они не знали, как донести свое мнение, - отмечает активистка.