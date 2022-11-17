В Югре родители объявили бойкот цирку с лохматыми монстрами Хагги Вагги и Кисси Мисси

Фото: Евпраксия Дмитриева

Родители из Сургута написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить программу цирка «Супер-Шоу Барнео» и отменить выступление персонажей хоррор-игры Poppy Playtime Хагги Вагги и Кисси Мисси. Инициатором сбора подписей и противником выступления монстриков стала активист союза родителей «Вместе» Евпраксия Дмитриева. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» девушка сообщает о подаче заявления с 84-мя подписями сургутян в прокуратуру.

- Отнесли в прокуратуру заявление, чтобы там проверили содержание шоу в разрезе статей ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», - говорится в публикации Евпраксии.

Но есть горожане, которые эту инициативу не поддержали.

- Почему 84 человека должны диктовать свои условия организаторам этого предоставления и указывать прокуратуре, что делать? Если не нравится это шоу, просто не ходите и детей не водите – возмущаются пользователи в комментариях в соцсети.

«Комсомольская правда – Югра» попыталась разобраться в этой истории и понять, чего хотят добиться активисты и действительно ли так страшен черт – как его малюют.

Кто это такие?

Синий «Хагги Вагги» и розовой «Кисси Мисси» - зубастые герои популярной компьютерной игры в жанре «хоррор» (ужастик) «Poppy Playtime». Суть игры такова: игрок решает головоломки и убегает от Хагги Вагги, который пытается съесть игрока. По сюжету, на фабрике игрушек происходит авария, и добрый до ЧП Хагги Вагги превращается в монстра. Кисси Мисси задумывалась как розовый монстр, который был создан для поцелуев годом позже Хагги Вагги. Монстры считаются парой.

Фото: Вадим Бегун

Популярность персонажей пришла в Россию из западных стран. Многие дети увлекаются этой игрой, смотрят мультики и видео с участием хоррор-монстров. На волне популярности стали массово выпускаться сопутствующие товары с Хагги Вагги – игрушки, рюкзаки, чашки, брелки и т.д. Аниматоры начали шить ростовые костюмы этих монстров и с успехом выступать на детских праздниках.

Гастролирующий по городам России и странам СНГ коллектив «Каскад Аттракционов» с программой про чудищ проедет по всей Югре с 17 ноября. На сайте учреждения указано, что выступления планируются в Лянторе, Сургуте, Лангепасе, Нефтеюганске, Мегионе и Нижневартовске. Кроме названных персонажей и стандартных цирковых номеров в программе их выступления предусмотрен сюрприз - реалистичная, безобидная, интерактивная «Игра в кальмара», которая тоже вызывает вопросы и несет не самую добрую для детей тему.

«Комсомольская правда» пыталась связаться с представителями цирка, но на наш звонок и сообщение организаторы мероприятия не ответили.

Чего добиваются активисты?

Они хотят отменить шоу с участием монстров Хагги-Вагги, а также изменить возрастные ограничения (которых в настоящее время нет). Многие подписавшиеся родители надеются, что и в магазинах можно будет отменить продажу игрушек-монстров.

- Отклик есть, ведь многие родители понимают опасность влияния игрушек-монстров на психику детей, кто-то подсознательно это чувствует. Поэтому тоже согласны с тем, что в нашей культуре есть свои сказочные персонажи, учащие детей добру и справедливости, – рассказала Евпраксия Дмитриева.

Активистка рассказала «Комсомольской правде», что они отправляют просьбы в учреждения, в чьих зданиях планируют провести шоу. Некоторые решают вопрос с организаторами, а некоторые молчат. В Сургутском государственном университете, например, афишу с сайта убрали. По словам Евпраксии Дмитриевой, у активистов уже был удачный опыт отмены вечеринок с участием монстров в Казани и ряде крупных городов.

- А почему бы и нам не сделать так же? У них получилось - получится и у нас. Тем более, что речь идет о детях: возрастные ограничения 0 +, детям до 4-х лет вход свободный – поясняет активистка.

КОМПЕТЕНТНО

Мы спросили у педагога-психолога из ХМАО, как она оценивает влияние популярных монстров на психику детей.

- Эти игрушки действительно очень популярны, причём они имеются у детей разных возрастов. Многие родители хоть и страшатся этих игрушек, но покупают своему чаду потому, что модно. ребёнок выпросил со слезами, или просто у Маши, Васи есть, и у тебя будет как у всех. По сути, это мягкая игрушка-монстр, которая не несет особого вреда. Здесь, скорее, большое влияние имеет гармоничное развитие самого ребёнка. Если дома с ним разговаривают, обсуждают эмоции, испытываемые им, то опасности не будет. Через такие игрушки дети даже борются со своими страхами, – комментирует педагог-психолог, воспитатель Анна Соловьева.

По её мнению, на психику скорее влияют мультики и игры с этими персонажами, после просмотра, которых дети могут вести себя неадекватно. Если часто увлекаться подобным жанром, у ребёнка может развиться нарушение речи и поведения, неусидчивость, ночные кошмары и страхи.

Детям до трех лет Анна Николаевна и вовсе не советует покупать такие игрушки и показывать подобные видео, потому что легко сломать психику и личность ребёнка. Дети этого возраста ещё не отличают реальность от придуманных вещей. Детей постарше, по мнению специалиста, можно знакомить со страшилками. Но при этом важно обсуждать, как ребёнок понял игрушку, сюжет игры или мультика, и объяснять, что в реальности такого не существует, таким образом, подавляя тревожность и страх.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе прокуратуры ХМАО, заявление родителей было принято в работу. В ведомстве пообещали уточнить информацию о том, куда поступит эта жалоба для последующего исполнения.

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