В Югре задержали сторонника запрещенной в России международной террористической организации

Фото: телеграм-канал Антитеррор Урал

В Нижневартовске задержали сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом со ссылкой на пресс-службу РУ ФСБ России по Тюменской области сообщили в официальном телеграм-канале антитеррористической комиссии в Свердловской области.

- Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с УМВД России по Нижневартовску задержан скрывавшийся от наказания гражданин России Хусаинов, являющийся активным участником запрещенной в России международной террористической организации - говорится в сообщении.

По информации ведомства, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вербовку и вовлечение в ряды МТО новых членов под предлогом совместного изучения Ислама. В задержании террориста принимали участие сотрудники МРО Восточный ЦПЭ УМВД России по ХМАО - Югре.

Фото: телеграм-канал Антитеррор Урал

- В 2017 году апелляционным определением судебной коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации Хусаинов Э.Х. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК России (Участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 282 УК России (Возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства) с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима – сообщает пресс-служба РУФСБ по Тюменской области.

Сейчас преступник заключен под стражу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России поджигателя военкомата впервые осудили по статье «Теракт»: суд приговорил его к 12 годам колонии.