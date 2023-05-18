В Нижневартовске многодетная мать третий год добивается справедливости после гибели новорожденной дочери в перинатальном центре

Фото: Окружной перинатальный центр г. Нижневартовск

Январь 2021 года Анастасия С. из Нижневартовска хотела запомнить, как один из счастливых месяцев в жизни: она ждала дочку. На тот момент у Насти уже было трое детей, но четвертая беременность была не менее желанной. Но все, что случилось в январские дни с многодетной мамой, стало для неё настоящим кошмаром, который длится до сих пор.

Фото предоставлено КП

- Пятого января 2021 года я поступила в Нижневартовский перинатальный центр, в отделение патологии беременных. Направление выдали мне после комиссии, чтобы я легла пораньше на обследование, где выберут тактику родовспоможения (естественные роды или оперативные) - вспоминает Анастасия.

Первого ребенка женщина рожала с помощью кесарева, остальных двух - естественным путем. Значит, и четвертого может родить сама, уверяла врач. Однако окончательное решение должна была принять комиссия после всех анализов и обследований.

- Врач дала мне на подпись бумаги, среди которых был отказ от кесарева. Она пояснила, что это формальный отказ. Если комиссия решит кесарить, то бумажка никак не повлияет. Я согласилась, доверившись профессионалу, - рассказывает девушка.

А дальше началось странное. Медики дожидались окончания январских праздников. Чтобы роды не начались "невовремя", будущей роженице давали фенозипам (препарат, оказывающий седативный, успокаивающий и снотворный эффект, причем который, согласно инструкции по применению, противопоказан беременным. - Прим. ред.).

Фото предоставлено КП

- Все эти дни 5,6 и 7 января у меня брали анализы, проводили КТГ. 8 января на плановом осмотре врач сказала, что плод крупный и, возможно, придется делать кесарево. УЗИ показало, что примерный вес плода 3850 г., а еще обвитие пуповины вокруг шеи под вопросом и нарушение А1 степени (нарушение маточно-плацентарного кровотока - явление, при котором плод получает недостаточное количество кислорода. При игнорировании этой проблемы у ребенка может возникнуть гипоксия, которая приводит к нарушению развития внутренних органов или отмиранию части коры головного мозга. Чтобы предотвратить формирования негативных последствий, необходимо вовремя начать лечение. - Прим. ред.). По результатам исследования врач заявила, что ребенок некрупный, мол, родишь сама - рассказывает Анастасия.

Врач планировала стимулировать роды, чтобы плод не стал крупнее. Но ждать стимуляции не пришлось, так как сразу после осмотра у Насти начались схватки.

- Я сообщила об этом доктору, и меня отправили в родовую, так как всё должно было произойти быстро. Так, 8 января в 14.00 я была уже в родовой палате. Схватки то пропадали, то появлялись (были нерегулярные) и в 18.30 врач акушер-гинеколог решила проколоть плодный пузырь. Спустя недолгое время после прокола у меня начались схватки, но кроме них, началась сильная, нетерпимая и непрекращающаяся боль слева. Ощущение, словно меня разрывают изнутри. Я пожаловалась на это врачу, на что получила ответ: «рожать всем больно, все родили, и ты родишь», - рассказала вартовчанка.

Спустя полтора часа боль стала невыносимой, причем не от схваток (они были слабые), а именно от разрывающей боли слева. Даже после того, как девушка позвала врача и сказала что роды идут не так, как должны, она попросила сделать ей кесарево. В ответ врачи сказали: «Кесарить тебя никто не будет. Родишь, внутри не останется».

Фото предоставлено КП

- Я истошно кричала и звала врача. Тогда ко мне пришла заведующая и сказала, что все под контролем, и что я скоро рожу, предложила обезболивающие в виде эпидуральной анестезии. Я согласилась. После обезболивающего схватки прекратились, но боль слева нарастала. Я жаловалась всем, кто заходил ко мне в палату, но мне говорили, что я притворяюсь. Никто не хотел мне верить и что-либо предпринимать, - вспоминает Анастасия.

Затем она перестала ощущать шевеления дочери, но и на это медики не реагировали, считая, что все под контролем. От жуткой боли Настя начала терять сознание, и только тогда на неё обратили внимание.

- Я не понимала, что происходит. Уловила лишь то, что не получается поймать сердцебиение дочери, но не понимала почему я еще не на операционном столе! Пришли врач, заведующая и акушерка, начали осмотр, на котором уже было еле-еле слышен стук сердца. Я услышала слова: загиб головки, везём на «кесарево», подписала согласие, и меня увезли на операцию, - рассказывает Настя.

В 23:10 врачи извлекли мертвого ребенка. В документах указано: «мертворожденная девочка, вес 4 460 рост 60 см, тугое двойное обвитие пуповины вокруг шеи». После того как Настя пришла в себя, к ней пришла заведующая и заявила: «Не знаю, хорошо мы сделали или плохо, но мы не стали спасать твою дочь. Она была бы инвалидом, зачем тебе ребенок-инвалид у тебя трое здоровых детей».

- Когда я пришла в себя, заведующая сообщила, что моя дочь умерла во время родов: у нее не выдержало сердце, была сильная гипоксия. После вскрытия я узнала, что гипоксия повлияла на все органы: были множественные кровоизлияния и отёки. Моя дочь умирала в мучениях, пока врачи стояли и наблюдали. Девочка была крупная, а так как впоследствии выяснилось, у меня был клинический узкий таз, она просто не смогла пролезть. И та самая боль слева указывала на то, что она упиралась головой в кости таза. У нее были все шансы на жизнь, если бы врачи прислушались к моим жалобам и провели экстренную операцию. Пока я находилась в роддоме после кровотечения, которое случилось во время операции, я плохо себя чувствовала. Муж сам похоронил нашу дочь без моего присутствия. Я даже не смогла увидеть и попрощаться с ней, - говорит убитая горем женщина.

После выписки Настя обратилась в следственный комитет Нижневартовска. Уголовное дело завели в апреле 2021 года, но дело до сих пор на расследовании. Проведенная экспертиза доказала множество нарушений при оказании женщине медицинской помощи, в том числе нарушения, которые привели к гибели плода.

- Департамент здравоохранения ХМАО провел проверку. Оказалось, что врачи выбрали неверную тактику родовспоможения. Дело тянется уже третий год. Следователь который занимался моим делом, по неизвестным мне причинам затягивал его. Сейчас идёт экспертиза в бюро города Омска, которая длится уже больше года и никак не завершится. Но я надеюсь, что все скоро закончится и виновные понесут ответственность за гибель моей дочери - говорит Анастасия С.

Стоит отметить, что в марте текущего года, данное уголовное дело взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

ОФИЦИАЛЬНО

- В производстве первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по ХМАО – Югре находится уголовное дело по факту ненадлежащего оказания жительнице Нижневартовска медицинской помощи в перинатальном центре. Уголовное дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). По уголовному делу выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий, в числе которых допросы медицинских работников, экспертов, специалистов, комплексная судебно-медицинская экспертиза, выемки медицинской, служебной и иной документации, имеющей значение для следствия, - прокомментировали корреспонденту «Комсомольской правды - Югра» в силовом ведомстве.

В СК ХМАО заверили, что руководитель следственной группы находится в постоянном контакте с Анастасией, поясняя все возникающие у нее вопросы по расследованию уголовного дела.

- Следствие внимательно относится к доводам потерпевшей, проверяя их следственным путем. Длительность расследования уголовного дела обусловлена проведением по ходатайству потерпевшей повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Вопросы, поставленные перед экспертной комиссией, сформулированы с учетом мнения потерпевшей стороны. Большое количество поставленных вопросов, а также большое количество внештатных экспертов, привлеченных к производству вышеуказанной экспертизы, также отражается на сроках ее проведения, - дополнили в пресс-службе следственного комитета.

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