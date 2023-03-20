Глава СКР взял на контроль уголовное дело о смерти младенца в перинатальном центре Нижневартовска Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин решил разобраться в трагедии, которая произошла у жительницы Нижневартовска. Женщина обратилась в информационный центр СК России «ВКонтакте» и сообщила о несогласии с ходом расследования уголовного дела о некачественном оказании ей медицинской помощи в перинатальном центре города. В январе 2021 года врачи несвоевременно провели ей кесарево, что привело к гибели плода. И до сих пор виновные в этой ситуации не найдены и не наказаны.

Бастрыкин потребовал доложить о том, как расследуется уголовное дело, которое глава ведомства ранее поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

- В связи с поступившим обращением Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад об установленных обстоятельствах по уголовному делу, а по итогам расследования – о его результатах - сообщили в информационный центр СК России.