Фото: страница Олега Мацегора в соцсети

Недавно Сургут потрясла трагедия. Местный активист, член партии ЛДПР Олег Мацегора был найден мертвым вместе со своей супругой. Многие не на шутку удивлены: Олег был любящим мужем, а тут ходят слухи, что он убил себя и свою супругу: "Как так? Этого не может быть!". "Комсомолка" поговорила с друзьями партийца и узнали, что они думают о случившемся.

Напомним, что сейчас Следком Югры устанавливает причины трагедии. Известно, что тела супругов нашли 7 августа в одном из дачных кооперативов Сургута. Рядом с телами погибших в их доме нашли ружье.

Кто такой Олег Мацегора?

Олег Мацегора родился 12 апреля 1968 года. Учился в Кировоградском высшем летном училище гражданской авиации. Работал в оренбуржской авиакомпании, а в 2002 году перешел в Сургутский центр ОВД, где трудился авиадиспетчером. Мацегора состоял в окружном отделении партии ЛДПР и в 2021 году впервые участвовал в выборах в думу Сургута. Он помогал пенсионерам, запустил сбор средств для лечения юной сургутянки Лаурины, помогал в благоустройстве города. И несмотря на то что в думу Сургута он так и не прошел, не потерял интерес к общественным делам.

Любящий муж и отец

Олег Мацегора был таким: любящим, заботливым мужем и отцом. Об этом журналисту "Комсомольской правды" рассказал начальник Сургутского центра ОВД Александр Викулин, который близко был знаком с погибшим. Для него случившееся стало настоящим шоком.

Фото: страница Олега Мацегора в соцсети

- Мы 20 лет работали вместе. По работе нареканий не было. Работу он любил, был ответственным, рассудительным и серьезным, - рассказал Викулин.

По его словам, Мацегору собирались наградить за безопасное управление воздушным движением, уже подали документы, но в связи с трагедией не успели вручить награду.

Фото: страница Олега Мацегора в соцсети

Александр Евгеньевич вспоминает, что Мацегора был примерным семьянином, они жили в одном подъезде, и он ни разу не слышал, чтобы тот повысил голос на супругу - он её на руках носил. Первого августа супруги отмечали годовщину свадьбы.

Оружие в доме и любовь к выпивке

Слухи о том, что Олег Мацегора любил выпить, его коллеги в центре ОВД отрицают, такого же мнения придерживается координатор первичного отделения №2 Сургутского местного отделения ЛДПР Александр Будяков.

- У нас строго с этим. Мы постоянно проверяем своих работников на трезвость, и если человек хоть раз бы попался выпившим - сразу увольнение, - поясняет начальник Сургутского центра ОВД.

Мацегора был заядлым охотником. У него имелась лицензия на оружие. А в мае 2019 года во время спартакиады в честь 30-летия Госкорпорации по организации Воздушного Движения вместе с коллегами он занял 1 место по стрельбе из пистолета.

Фото: страница Олега Мацегора в соцсети

Как рассказывает Александр Викулин, товарищ всегда ответственно относился к оружию и понимал все правила обращения с ним. Недавно мужчина успешно прошел медкомиссию для владельцев оружия, которая не выявила никаких признаков того, что Мацегора пил алкоголь или принимал запрещенные вещества.

Похоронят на родине

Уже сейчас в соцсетях спорят, будут ли отпевать Мацегору по христианскому обряду. Ведь покончивших с собой отпевать нельзя, а есть версия, что это было самоубийство.

Сургут простился с Олегом Мацегорой сегодня, 11 августа. Об этом сообщил однопартиец Александр Будяков.

- В Сургуте пройдет только прощание. После - увезут на родину, где похоронят, - рассказал Александр Будяков.

По словам Александра Викулина, супругу Мацегора похоронили вчера.