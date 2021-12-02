На центральной площади Нижневартовска поставили 22-метровую новогоднюю елку

На территорию будущего сказочного городка в Нижневартовске завезли тонны льда Фото: "Официальный Нижневартовск"

На центральной площади Нижневартовска уже завершился монтаж главной елки города. На ее установку у подрдчиков ушло пять дней и еще пару дней работники потратят на украшение праздничного 22-метрового дерева.

По словам строителей, установившаяся в Югре теплая погода не должна повлиять на работы. На территорию будущего сказочного городка, посвященного народному искусству и 50-летнему юбилею города, уже завезли несколько тонн льда. Его специально добывали на озере Белое в Нижневартовском районе. Подрядчики начали создавать фигуры из хрупкого природного материала.

Фото: "Официальный Нижневартовск"

- Наша задача не только успеть все в срок до 14 декабря, но и сделать так, чтобы горожане остались довольны, - прокомментировал художественный руководитель бригады из Ижевска Анфим Ханыков.

В Нижневартовске уже неделю назад началась подготовка к Новому Году и не только на центральной площади. Нижневартовцев пригласили присоединится к украшению города.