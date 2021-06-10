Экономный житель Сургута приехал в Нефтеюганск, чтобы украсть 6 килограммов сыра на свой день рождения

Житель Сургута украл 6 килограммов сыра Фото: видеоскриншот с камер ОМВД России по г. Нефтеюганску

В одном из магазинов Нефтеюганска в объектив камер попался мужчина, который подошел к стеллажу с молочными продуктами, сложил несколько упаковок сыра в корзину, а затем вышел и скрылся в фойе. О преступлении сообщил директор продуктового магазина, который подсчитал убыток и выяснил, что мужчина унёс с собой 6 килограммов сыра на сумму превышающую 5 тысяч рублей.

Оперативники быстро нашли преступника, которым оказался уже судимый житель Сургута. Сотрудники уголовного розыска задержали его по горячим следам. По словам мужчины, уже в фойе он переложил сыр в пакет и вышел из магазина. А свой поступок он объяснил тем, что у него скоро день рождения и таким образом он решил сэкономить на продуктах для праздничного стола.

Сейчас против него возбуждено уголовное дело по статье "Кража", мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ещё про одного любителя поесть "на халяву" мы писали ранее, молодой парень из Сургута успешно обворовывал супермаркеты Югры пока не попался полицейским.