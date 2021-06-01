Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия1 июня 2021 10:50

Наркоман из Сургута успешно обворовывал супермаркеты округа пока не попался полицейским

У него за плечами больше 10 краж
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Наркоман из Сургута успешно обворовывал супермаркеты округа пока не попался полицейским

Наркоман из Сургута успешно обворовывал супермаркеты округа пока не попался полицейским

Фото: Татьяна Коркина

Житель Сургута решил поставить рекорд по преступлениям. В свои 20 с небольшим у него за плечами наркотическая зависимость и больше 10 хищений, причём все они однотипные и стандартные, кражи, совершенные в пределах своего родного города. Хотя в последние дни он решил сменить место дислокации, но немного прогадал.

Очередное хищение из крупного продуктового магазина, что находится в пределах Сургута, проходило уже по отработанной схеме. Он вынес товары, в основном алкоголь и сигареты, на сумму 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции вышли на смышлёного молодого человека, но задержать его не удалось. Он успел скрыться и покинуть город. Спустя пару суток его обнаружили в Ханты-Мансийске.

Парень попался на краже в сетевом магазине, но теперь уже за компанию со своей знакомой. Он собрал несколько коробок шоколадных плиток, все упаковал в пакеты и передал своей соучастнице, что подстраховывала его на улице. Затея удалась, запасы выгодно реализовали. Но денег оказалось маловато и югорчаин решился на очередную кражу. Зайдя в магазин под видом покупателя, он набрал в корзину уже более дорогостоящую продукцию, колбасу, разные сорта сыра, несколько банок кофе. Всё это уложил в пакет и вышел незамеченным. Удача явно была на его стороне, он не стал упускать возможность и наведался в супермаркет дважды, выручка оказалось более привлекательной, и денег хватило не только на новую дозу, но и на дорогу. Изначально из Сургута парочка собиралась в Челябинск к родственникам. Но не вышло, их задержали сотрудники МОМВД России «Ханты-Мансийский».

Криминал