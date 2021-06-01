Наркоман из Сургута успешно обворовывал супермаркеты округа пока не попался полицейским Фото: Татьяна Коркина

Житель Сургута решил поставить рекорд по преступлениям. В свои 20 с небольшим у него за плечами наркотическая зависимость и больше 10 хищений, причём все они однотипные и стандартные, кражи, совершенные в пределах своего родного города. Хотя в последние дни он решил сменить место дислокации, но немного прогадал.

Очередное хищение из крупного продуктового магазина, что находится в пределах Сургута, проходило уже по отработанной схеме. Он вынес товары, в основном алкоголь и сигареты, на сумму 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции вышли на смышлёного молодого человека, но задержать его не удалось. Он успел скрыться и покинуть город. Спустя пару суток его обнаружили в Ханты-Мансийске.

Парень попался на краже в сетевом магазине, но теперь уже за компанию со своей знакомой. Он собрал несколько коробок шоколадных плиток, все упаковал в пакеты и передал своей соучастнице, что подстраховывала его на улице. Затея удалась, запасы выгодно реализовали. Но денег оказалось маловато и югорчаин решился на очередную кражу. Зайдя в магазин под видом покупателя, он набрал в корзину уже более дорогостоящую продукцию, колбасу, разные сорта сыра, несколько банок кофе. Всё это уложил в пакет и вышел незамеченным. Удача явно была на его стороне, он не стал упускать возможность и наведался в супермаркет дважды, выручка оказалось более привлекательной, и денег хватило не только на новую дозу, но и на дорогу. Изначально из Сургута парочка собиралась в Челябинск к родственникам. Но не вышло, их задержали сотрудники МОМВД России «Ханты-Мансийский».