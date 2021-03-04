Новые люди продлили прием заявок на «Марафон идей» в Ханты-Мансийском автономном округе

Фото: «Марафон идей»

В рамках конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны.

«Со всей страны нам присылают очень много интересных инициатив, ежедневно к нам продолжают поступать сотни заявок. Мы рассмотрим все предложения и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов», - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Фото: «Марафон идей»

По его словам, идеи жителей Ханты-Мансийского автономного округа заинтересовали руководство партии. Поэтому 18 марта руководитель исполкома партии «Новые люди» Александр Даванков планирует посетить Сургут и лично пообщаться с авторами проектов.

«Идеи поступают самые разные, причем затрагивающие различные сферы жизни, - говорит секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Сургуте Алина Киселева. – Есть конкретные предложения по решению вопросов благоустройства, в частности улучшению дворов и детских площадок, инициативы по развитию инфраструктуры и многое другое».

До 12 марта есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант – заполнить заявку на сайте. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Фото: «Марафон идей»

Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.