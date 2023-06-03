В Сургуте группа неадекватных молодых людей ночью напали на дорожных рабочих Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте группа неадекватных молодых людей ночью напали на дорожных рабочих, когда те наносили разметку на пешеходном переходе. Все это случилось на улице Губкина, 4. Молодые люди сначала пытаясь залезть в служебным автомобиль, а после спровоцировали драку. Дорожники дали им отпор, а в ответ были забрызганы перцовым баллончиком. Хулиганами оказались 5 жителей города. После того, как их задержала полиция они принесли свои извинения и теперь они понесут наказание за мелкое хулиганство.

- Между мной и моими друзьями (в алкогольном опьянении) произошел конфликт с сотрудниками дорожной службы. Хотелось бы принести свои извинения за это, потому что повел себя некорректно, поддался эмоциям, и также прошу прощения за своих друзей - говорит один из участников происшествия на видеозаписи, сделанной УМВД.

Затем каждый из ребят принесли свои извинения, уверяя, что искренне раскаиваются в совершенном поступке. В пресс-службе ведомства подтвердили, что виновниками потасовки стали 5 местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет, а также рассказали чем обернется для них этот инцидент.

- В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Двое несовершеннолетних до суда отправлены домой, а трое совершеннолетних будут ожидать рассмотрения дела в центре для административно задержанных граждан городского отдела полиции - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ХМАО прокуратура проверит информацию об избиении подростка.