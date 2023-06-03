В ХМАО прокуратура проверит информацию об избиении подростка Фото: Татьяна Коркина

В ХМАО прокуратура проверит информацию об избиении подростка, опубликованную в СМИ. Об этом накануне сообщили на сайте надзорного ведомства.

- Прокуратура Сургута по информации, опубликованной в СМИ, организовала проверку по факту применения жителями города физической силы к несовершеннолетнему. В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что в дневное время 1 июня 2023 года на территории Пролетарского проспекта взрослые мужчины принудительно посадили 10-летнего мальчика в машину и избили его - говорится в сообщении.

Во время проверки прокуратура оценит деятельность органов системы профилактики по предотвращению противоправного поведения несовершеннолетних, а также работе органов внутренних дел по своевременному реагированию на сообщения о преступлении. По результатам проверки будут приняты меры.

Известно, что на данный момент правоохранительные органы проводят доследственную проверку, которая находится на контроле прокуратуры.