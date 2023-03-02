В родительских чатах Радужного распространяют сообщения о «заминированных» купюрах

Фото: страница главы Радужного в соцсети

В родительских чатах Радужного гуляет сообщение о найденном взрывном мини-устройстве, завёрнутом в денежную купюру, которое, вероятнее всего, предназначалось специально для детей, так как было найдено возле школы. Эта информация распространяется в мессенджерах и сеет панику среди горожан.

В ситуации решила лично разобраться глава Радужного Наталья Гулина. Она опровергла фейковую информацию и призвала пользоваться только официальными источниками.

- Во многих чатах появилась информация о завернутом в денежную купюру взрывном устройстве, которое якобы предназначалось специально для детей и было найдено возле одной из школ города. По данным правоохранительных органов, подобных инцидентов на территории города не фиксировалось. Уважаемые радужнинцы, прошу вас не доверять фейкам и пользоваться только официальными источниками информации и не пересылайте подобные сообщения в групповые чаты - написала Наталья Гулина на своей странице в соцсети.

Фото: страница главы Радужного в соцсети

Кроме того, глава города напомнила, что с любым вопросом горожане могут обратиться в группу администрации города и даже в её личный аккаунт в соцсети «ВКонтакте».

Стоит отметить, что волна похожих панических фейков распространяется и в других городах страны. Например, жители Тюмени стали получать в мессенджерах сообщения о вспышке холеры. Эту информацию также опровергли.