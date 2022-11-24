Неделя в Югре закончится морозами: похолодает до -40 градусов

В Югру придут сильные морозы Фото: Юлия Кучеренко

На этой неделе в Югре синоптики прогнозируют сильные морозы. В ближайшее дни в Югре похолодает до - 40 °С. По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии уже завтра ночью по западной половине округа похолодает до -32 °С, по восточной завтра похолодает до -37 °С, днем будет немного теплее -23...-33 °С.

Похолодание начнет уже в пятницу вечером, а самой холодной будет ночь 26 декабря. В округе похолодает до -39...-40 °С, местами по западной половине до -29 °С, днем -22...-27 °С. А уже 27 числа в ХМАО станет немного теплее -21...-26 °С, местами по восточной половине до -36 °С, днем -21...-26 °С, местами по западной половине потеплеет до -11...-16 °С.

Стоит отметить, что на западе и востоке региона температура может отличаться. Холода обрушать на северо-восточные территории.

В течении следующей недели в Ханты-Мансийском округе столбик термометра не поднимется выше -11 °C, минимальная температура опустится до -32 °C, а средняя температура воздуха составит -21 °C. Скорость ветра будет достигать 7 м/с, с возможными порывами до 11 м/с.

Напомним, мы писали ранее о том, что в городах Югры 23 ноября из-за мороза отменили занятия у младших классов. Многие ученики не пошли в школу как в первую, так и во вторую смену.