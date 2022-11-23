В городах Югры 23 ноября из-за мороза отменили занятия у младших классов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 23 ноября, многие школьники Югры остались дома из-за мороза. Почти во всех городах и районах Югры для школьников первой смены и даже некоторых учащихся второй смены объявлены актированные дни. Правда, в основном это касается начальных классов. Предупреждение об отмене уроков для школьников нескольких городов ХМАО появилось в приложении госуслуг «Моя Югра».

Так, занятия для первой смены с 1 по 8 класс отменены в Нижневартовске (- 30 °C), но при этом вторая смена пойдет в школу, так как температурные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки. В Сургуте (-28...- 29 °C) сегодня не учатся школьники с 1 по 4 класс. Занятия отменены как для первой, так и для второй смены. В Ханты-Мансийске (-27 °C) ученики с 1 по 4 класс не учились в первую смену, а вторая смена сегодня учится.

Школьники Нефтеюганска (-28...- 29 °C) сегодня также не учатся. Актировка объявлена для 1-4 классов первой и второй смены.

пеТакая-же ситуация в Когалыме (-29...-31 °C) - утром не учились дети с с 1 по 8 класс, а во вторую смену не будут учится с 1 по 4 класс. В Мегионе (-30 °C) занятия первой смены с 1 по 8 класс отменены, а второй смене пришлось отправиться на уроки. В Нягани (-27 °C) сегодня не учились с 1 по 8 класс утром, а во вторую смену не учатся только 1-4 классы. Актировка в первую смену с 1 по 8 класс и актировка во вторую смену с с 1 по 4 класс объявлена в Покачах (-31 °C). В Пыть-Яхе (-28...-29 °C) не учатся дети с 1 по 4 класс в первую и вторую смену. В Радужном (-31...-32 °C) отменили занятия с 1 по 8 класс в первую и вторую смену. А вот в Урае (-26 °C) сегодня в школу пошли все ученики первой и второй смены.