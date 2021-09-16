В Сургуте провели торжественное открытие стелы «Факел» Фото: Администрация Сургута

В Сургуте провели торжественное открытие стелы «Факел». Она расположена неподалеку от Центра культуры и досуга «Камертон» и уже нуждалась в ремонте, так как её возвели почти 40 лет назад.

Композиция в духе авангарда выполнена известным советским скульптором, заслуженным художником России Юрием Вавакиным. За долгие годы скульптура обветшала и потеряла изначальный цвет. В рамках реконструкции стелы «Факел» облагородили и прилегающую территория. Там появилась сеть дорожек из брусчатки, организовано освещение территории ажурными фонарями, поставлены две цветочные клумбы и скоро высадят деревья. Также композиция обрела новую систему освещения - современные автоматические светильники с возможностью выбора цветового решения. Нижняя часть освещается синим цветом, а верхушка «факела» - красным.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Сургуте реконструируют фонтан на площади Советов.