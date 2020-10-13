Жилищный вопрос. В Югре избавляются от ветхих домов и разрабатывают стандарт развития территорий

Губернатор Югры Наталья Комарова провела онлайн-эфир на тему жилья. Фото: Правительство Югры

Когда расселят в Югре аварийные и ветхие дома? Определят ли в регионе стандарты и правила по благоустройству и застройке территорий? Когда регион выйдет на новый уровень развития комфортной городской среды? Эти и другие вопросы стояли на повестке «жилищного» онлайн-эфира, который на прошлой неделе провела губернатор Наталья Комарова. Построить откровенный диалог с жителями Наталья Владимировна предложила лично, ведь улучшение жилищных условий – приоритетная задача регионального правительства.

Не всё так быстро

Как и предполагалось, разговор между властями и югорчанами получился жарким. Например, мы уже рассказывали о том, что некоторые сургутяне, которые жили в центре города не один десяток лет, возмутились «переселением» за черту города. Как отметил заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев, есть и альтернативные решения, которые касаются нанимателей по договору соцнайма и собственников жилья.

Похуже обстоят дела у жительницы Нефтеюганска. Женщина поведала Наталье Комаровой, что больше 30 лет живёт в панельной девятиэтажке, хотя здание признано аварийным. Четыре года назад суд вынес определение – предоставить благоустроенные квартиры в нормальном виде и вне очереди, а воз и ныне там.

С ситуацией в Нефтеюганске губернатор знакома: дом, где живёт женщина – не единственное здание в городе, которое требует расселения. А сами судебные решения ждут своего часа, хотя судьи их вынесли давно.

- Чтобы Нефтеюганск справился с задачей как можно быстрее, мы выделяем средства из окружного бюджета, - отметила глава региона. – На встрече с жителями мы договаривались, что в городе заведут доступный реестр, из которого будет понятно, когда те или иные решения будут удовлетворены.

Губернатор Югры Наталья Комарова. Фото: Правительство Югры

По словам и.о. главы города Андрея Пастухова, до 1 января 2017 года в Нефтеюганске аварийными признаны 196 домов, вынесено 140 судебных решений, из которых 50 уже исполнено.

- В этом году мы предоставили 110 квартир по соцнайму, 34 - по договору мены, по выкупной стоимости – 124 субсидии, до конца 2020 года планируется выдать еще 79. Также планируем купить 320 квартир и семья, задавшая вопрос, стоит под номером «1». Если ничего не случится, то ключи она получит уже во втором квартале следующего года, - подчеркнул Андрей Пастухов.

Но не всё происходит так быстро, как бы этого хотелось. Сроки расселения жителей Нефтеюганска из аварийного жилья зависят от сроков ввода новых квартир. По итогам девяти месяцев 2020 года в четвёрке лидеров по количеству введенного жилья оказались Сургут (103,7 тыс. кв. м.), Ханты-Мансийск (81,9 тыс. кв. м.), Нижневартовск (72,8 тыс. кв. м.) и Сургутский район (почти 64.1 тыс. кв. м.).

Всего же в рамках реализации регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жильё и городская среда» в Югре до 2024 года планируется ввести в эксплуатацию не менее 6,3 млн «квадратов» жилья, в том числе в 2020-м – более 1 миллиона.

Вопросы Наталье Комаровой мог задать каждый. Фото: Правительство Югры

Сносим «деревяшки»

По сравнению с Нефтеюганском совсем другая картина вырисовывается в Сургутском районе. Здесь уже приступили к последнему этапу расселения аварийных домов и начали сносить безлюдные и покосившиеся домики. Убедиться в этом могли все желающие, когда власти посёлка Белый Яр в прямом эфире показали демонтаж одной из построек на улице Лесной. Как отметил директор МУП «Сургутрайторф» Муслим Асадуллаев, все работы выполняют осторожно, чтобы максимально сохранить элементы благоустройства, деревья и кустарники.

- Если нужно, мы частично разбираем дома даже вручную, - рассказал он Наталье Комаровой. – Уверены, что к середине декабря все работы завершим. За два месяца нам нужно снести ещё 26 «деревяшек».

Строительная площадка. Фото: Правительство Югры

Несмотря на то, что у каждого дома свои особенности, больших сложностей это не вызовет. Например, дом по улице Лесной, 9 – без основания, так что строители управятся буквально за пять дней. Однако есть дома с бетонным фундаментом и сваями, поэтому ещё столько же дней уходит на подготовку к работам.

Тем не менее, работы ещё – непочатый край. Властям Сургутского района нужно снести ещё 516 «многоквартирников», потому что именно здесь больше всего аварийного жилья.

- Сургутский район у нас в регионе – среди лидеров по сносу аварийного жилья, но для решения этой проблемы потребуется приложить немало усилий. Нужно сказать, что этот муниципалитет, как и несколько других, признает эту задачу приоритетной и все ресурсы концентрирует на ее решении, — подчеркнула Наталья Комарова.

«Арендный» вопрос

Ещё одна важная тема, которой коснулись участники онлайн-эфира – рынок арендного жилья. Сегодня в Югре создано 8 наемных домов в Нефтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске (это 1280 квартир), и 3 наемных дома социального использования в Сургуте, Мегионе, Пыть-Яхе (это 713 меблированных квартир).

При этом первый наёмный дом социального использования на 178 квартир строится в Радужном (его планируется ввести в эксплуатацию в конце 2020 год), а жильцов заселят уже в августе 2021 года. Как отметил директор по строительству ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Рустам Айсин, здание оснастят системой «Умный дом» и пандусами для людей-инвалидов.

Дом социального использования на 178 квартир строится в Радужном. Фото: Правительство Югры

Но главный «жилищный» сюрприз ещё впереди: в регионе разрабатывают проект Стандарта комплексного развития территорий под названием «Югорский стандарт». Пока он существует лишь в черновом варианте, но уже к концу октября планируется завершить подготовку и вынести проект на общественные обсуждения.

Что же это за стандарт? Говоря русским языком, это проект, который предполагает повысить качество организации общественных мест, безопасность людей и связать объекты и территорий города между собой. Как отметила Наталья Комарова, чтобы его внедрить, нужно ограничить включение новой застройки в сложившуюся часть населенного пункта, обеспечить экологическую безопасность и пешеходную и транспортную доступность.

Кстати, проектом занимаются архитекторы и урбанисты, которые уже в нетерпении обсудить его с югорчанами.