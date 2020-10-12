Жителям Сургута, возмущённым переселением «за черту города», рассказали об альтернативах

Жители Сургута, возмущённые переселением «за черту города», могут рассчитывать на альтернативу Фото: pixabay.com

Тема жилья и городской среды стала центральной на прямом эфире с губернатором Югры Натальей Комаровой, который состоялся 9 октября. Со всех уголков региона Наталье Владимировне поступили вопросы от жителей, которые касались благоустройства территорий и переселения из ветхого аварийного жилья.

Один из таких вопросов задала жительница Сургута Елена Тветерина, которая поинтересовалась у губернатора, почему люди, прожившие в центре города по 30 лет, должны переезжать в промышленную зону Гидростроитель. То есть за черту города.

– С одной стороны, муниципалитет ещё не купил жилые помещения, - ответила Наталья Комарова. – С другой – не исключено, что на торги придут владельцы квартир, в которые не хотят переезжать жители аварийных домов. Если они победят в аукционе, муниципалитет приобретет это жилье для этих целей.

По словам главы региона, жилые массивы и улицы нужно формировать, исходя из норматива благоустройства территорий. Не должно получаться так, чтобы люди, живущие в плохих домах, но в микрорайоне с развитой инфраструктурой, были вынуждены переезжать в хорошее жильё. При этом пропадут места в школах и детсадах, отпадёт возможность ходить в магазин и перемещение на общественном транспорте. Ведь сейчас в промышленную зону автобусы не ездят.

- В беседе с людьми нужно формулировать свое решение, - прокомментировала ситуацию Наталья Комарова. – В документации на торги не должно быть указано конкретного адреса и других деталей. Но требования к помещению и тому, насколько благоустроена городская среда, для этих квадратных метров вполне возможны, — подчеркнула Наталья Комарова.

Как отметил заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев, есть и альтернативные решения, которые касаются нанимателей по договору соцнайма и собственников жилья.

- Если переселяется наниматель жилья, которые занимает его на условиях договора соцнайма, муниципалитет предоставляет ему пригодное для проживания жильё. С таким же количеством комнат и равнозначной площадью, - отметил Андрей Зобницев. – Если расселяют собственников, то им могут выплатить денежную компенсацию за помещение взамен изымаемого по оценке рыночной стоимости.