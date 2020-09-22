Легкомоторным самолётом, который упал в озеро в Сургутском районе, управлял бывший чиновник

По данным следователей в самолёте находилось 2 человека. Фото: СК на транспорте

Помните, вчера мы сообщали о том, что в Югре, на озере Высынглор, потерпел крушение легкомоторный самолёт Че-27? Так вот, оказалось, что за штурвалом воздушного судна сидел бывший глава Сургутского района Дмитрий Макущенко. По данным местных СМИ, он и пассажир в момент инцидента были трезвы и, к счастью, не пострадали.

В интересах следствия в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ и Уральской транспортной прокуратуры не стали комментировать информацию инсайдеров, но и не опровергли её.

По данным сайта администрации Сургутского района, Дмитрий Макущенко – личность в Югре знаменитая. В его копилке – многочисленные медали (например, «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири») и почётные звания. Двенадцать лет назад решением Думы Сургутского района № 392 ему присвоено звание «Почетный гражданин Сургутского района». В 2006 году чиновник покинул кресло главы района и ушёл на пенсию.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что неподалёку от села Угут произошёл авиаинцидент с участием легкомоторного самолёта Че-27. Оказалось, что воздушное судно село на воду при попытке взлёта. По данным Уральской транспортной прокуратуры, на его борту находилось четыре человека – пилот и три пассажира. Однако следователи утверждают, что в самолёте находились только двое.