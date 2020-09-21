В Югре легкомоторный самолёт совершил экстренную посадку на воду

По данным прокуратуры, в самолёте находились четыре человека. Фото: СК на транспорте

Легкомоторный гидросамолёт Че-27 совершил аварийную посадку в озере Высынглор, неподалёку от посёлка Угут Сургутского района ХМАО-Югры. Оказалось, что воздушное судно село на воду при попытке взлёта. На его борту находилось четыре человека – пилот и три пассажира, которые к счастью, не пострадали.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Югра», по факту инцидента следователи организовали процессуальную проверку. Сейчас они выясняют, по какой причине произошло ЧП, и ищут очевидцев экстренной посадки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Однако, по данным следователей, в самолёте находилось только два человека – пилот и пассажир.

К делу о самолёте подключились следователи. Фото: СК на транспорте

К делу подключилась и Уральская транспортная прокуратура. В ведомстве подтвердили, что жертв и пострадавших нет, по факту ЧП проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов. Если выяснится, что закон был нарушен, прокуроры оперативно примут соответствующие меры.