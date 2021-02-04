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Пассажирку экстренно севшего в Югре самолета спас врач хоккейного клуба

Евгений Поморов сделал все, чтобы сохранить ей жизнь
Ирина Ромашкина
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Спустя 57 минут на земле самолет вылетел из Нижневартовска, продолжив путь в Москву. Пассажирка осталась в местной окружной больнице

Спустя 57 минут на земле самолет вылетел из Нижневартовска, продолжив путь в Москву. Пассажирка осталась в местной окружной больнице

Фото: Ирина Ромашкина

История с экстренной посадкой самолета «Аэрофлота» в ханты-мансийском городе Нижневартовске обрастает подробностями. Выяснилось, во время полета из Владивостока в Москву пассажирке оказывали первую медицинскую помощь. Женщина явно родилась в рубашке – вместе с ней на борту летел врач череповецкого молодежного хоккейного клуба «Алмаз» Евгений Поморов, он и спас ей жизнь.

«Молодежку» сопровождал врач МХК «Алмаз» Евгений Поморов. Именно он пришел на помощь пассажирке. Фото: МХК "Алмаз" (г. Череповец)

«Молодежку» сопровождал врач МХК «Алмаз» Евгений Поморов. Именно он пришел на помощь пассажирке. Фото: МХК "Алмаз" (г. Череповец)

Напомним, рейс SU1701 летел по маршруту Владивосток – Москва, но девятичасовой перелет прервался на полпути. «Комсомольская правда» - Югра» зафиксировала этот факт с помощью сервиса отслеживания полетов.

Дуга полета изменила траекторию движения: Боинг 777 по каким-то причинам свернул с трассы в Нижневартовск, авиалайнер приземлился на запасной аэродром в 10:29 по местному времени (08:29 мск). В справочной аэропорта Нижневартовска пояснили, что о посадке попросил экипаж воздушного судна, пассажиру понадобилась экстренная медицинская помощь.

Экстренную посадку на запасном аэродроме нижневартовского аэродрома запросил экипаж воздушного судна

Экстренную посадку на запасном аэродроме нижневартовского аэродрома запросил экипаж воздушного судна

Экстренной пациенткой оказалась женщина, в полете у пассажирки снизилось давление, начались судороги, она потеряла сознание. К счастью, в самолете летела молодежная команда «Северстали», которая возвращалась с дальневосточного выезда. «Молодежку» сопровождал врач МХК «Алмаз» Евгений Поморов. Именно он пришел на помощь пассажирке: «Сделал все, чтобы сохранить ее жизнь», – заявляет пресс-атташе «Северстали» Глеб Петров.

На запасном аэродроме пациентку встретили медики скорой помощи. Пассажирку решено было госпитализировать, ее увезли в Нижневартовскую окружную клиническую больницу №2. Медучреждение сообщает, что женщина поступила в средней степени тяжести. В приемном покое ей провели полное обследование, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Спустя 57 минут на земле, в 12:06 по местному времени (10:06 мск), самолет вылетел из Нижневартовска, продолжив путь в Москву.

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