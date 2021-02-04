Пассажирку экстренно севшего в Югре самолета спас врач хоккейного клуба

Спустя 57 минут на земле самолет вылетел из Нижневартовска, продолжив путь в Москву. Пассажирка осталась в местной окружной больнице Фото: Ирина Ромашкина

История с экстренной посадкой самолета «Аэрофлота» в ханты-мансийском городе Нижневартовске обрастает подробностями. Выяснилось, во время полета из Владивостока в Москву пассажирке оказывали первую медицинскую помощь. Женщина явно родилась в рубашке – вместе с ней на борту летел врач череповецкого молодежного хоккейного клуба «Алмаз» Евгений Поморов, он и спас ей жизнь.

«Молодежку» сопровождал врач МХК «Алмаз» Евгений Поморов. Именно он пришел на помощь пассажирке. Фото: МХК "Алмаз" (г. Череповец)

Напомним, рейс SU1701 летел по маршруту Владивосток – Москва, но девятичасовой перелет прервался на полпути. «Комсомольская правда» - Югра» зафиксировала этот факт с помощью сервиса отслеживания полетов.

Дуга полета изменила траекторию движения: Боинг 777 по каким-то причинам свернул с трассы в Нижневартовск, авиалайнер приземлился на запасной аэродром в 10:29 по местному времени (08:29 мск). В справочной аэропорта Нижневартовска пояснили, что о посадке попросил экипаж воздушного судна, пассажиру понадобилась экстренная медицинская помощь.

Экстренную посадку на запасном аэродроме нижневартовского аэродрома запросил экипаж воздушного судна

Экстренной пациенткой оказалась женщина, в полете у пассажирки снизилось давление, начались судороги, она потеряла сознание. К счастью, в самолете летела молодежная команда «Северстали», которая возвращалась с дальневосточного выезда. «Молодежку» сопровождал врач МХК «Алмаз» Евгений Поморов. Именно он пришел на помощь пассажирке: «Сделал все, чтобы сохранить ее жизнь», – заявляет пресс-атташе «Северстали» Глеб Петров.

На запасном аэродроме пациентку встретили медики скорой помощи. Пассажирку решено было госпитализировать, ее увезли в Нижневартовскую окружную клиническую больницу №2. Медучреждение сообщает, что женщина поступила в средней степени тяжести. В приемном покое ей провели полное обследование, сейчас жизни пациентки ничего не угрожает, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Спустя 57 минут на земле, в 12:06 по местному времени (10:06 мск), самолет вылетел из Нижневартовска, продолжив путь в Москву.

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