Коронавирус в Югре, последние новости на 24 августа 2020 года: Жертвами коронавируса стали еще два человека

Коронавирус в Югре, последние новости на 24 августа 2020 года Фото: pixabay.com

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Югре на 24 августа 2020 года. За минувшие сутки лабораторно подтвердилось еще 77 случаев заболевания COVID-19. Всего за период пандемии на территории округа зарегистрировано 19 076 случаев новой коронавирусной инфекции.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

Заболевшие выявлены в 14 муниципалитетах. В лидерах по заболеваемости Сургуте, Радужный, Нефтеюганск. Под наблюдением находятся 6 185 человек, сняты с наблюдения – 73 844. На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 56 случаях. По 12 контакты уточняются.

Состояние 59 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Жертвами коронавируса в регионе стали еще два человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 157 человек.

Фото: yandex.ru/covid19/stat

За сутки излечились 150 человек, за весь период пандемии – 17 477 югорчан. За сутки на COVID-19 протестировано 4 437 человек, всего – 488 673.Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 75% (3 этап).

Фото: yandex.ru/covid19/stat

В соседних регионах ситуация складывается так: в Тюменской области за сутки число заболевших увеличилось еще на 50 человек, на Ямале больных стало на 62 пациента больше.