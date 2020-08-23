В Югре подтвердилось еще 77 случаев заболевания COVID-19 Фото: pixabay.com

В Югре за минувшие сутки лабораторно подтвердилось еще 77 случаев заболевания COVID-19. Всего за период пандемии на территории Ханты-Мансийского автономного округа зарегистрировано 19 076 случаев новой коронавирусной инфекции.

Заболевшие выявлены в 14 муниципалитетах: в Сургуте – 18, Радужном – 12; Нефтеюганске – 9; Ханты-Мансийске – 7; Сургутском районе – 7; Урае – 6; Нижневартовске – 5; Октябрьском районе – 4; Ханты-Мансийском районе – 3; Нягани – 2; и по одном у случаю вируса в Мегионе, Югорске, Нижневартовском и Советском районах.

Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 6 185 человек, сняты с наблюдения – 73 844. На момент выявления у 56 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 10 зафиксирована пневмония, у 11 человек – бессимптомно.

Состояние 59 пациентов тяжелое, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Жертвами коронавируса в регионе стали еще два человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 157 человек.

За сутки излечились 150 человек, за весь период пандемии – 17 477 югорчан.