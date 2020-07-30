2020-07-30T16:15:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Югре, последние новости на 31 июля 2020: регион приступил к снятию части ограничительных мер

Мы собрали последние новости о коронавирусе в ХМАО на 31 июля 2020 года
Вера Зенина
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Последние новости о коронавирусе в ЮгреПоследние новости о коронавирусе в ЮгреФото: pixabay.com
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Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в регионе зарегистрировано 172 новых случая коронавирусной инфекции. Всего лабораторно подтвержденных случаев в регионе - 16 132 человека. По месту инфицирования: установленные контакты - 143, уточняется - 29.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 63, с симптомами ОРВИ - 82, в бессимптомной форме заболевания - 27.

Лидерами по приросту стали: Сургут - 45; Нижневартовск - 28; Лангепас - 19.

Далее идут: Ханты-Мансийск - 15; Нефтеюганск - 14; Сургутский район - 13; Радужный - 12; Ханты-Мансийский район - 7; Нефтеюганский район – 4.

Замыкают список: Когалым и Нижневартовский район - 3; Мегион, Пыть-Ях и Югорск - 2, Покачи, Октябрьский и Советский районы - 1.

За сутки 454 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 12 452 человек.

Напоминаем, что сегодня регион приступил к снятию части ограничительных мер по коронавирусу.

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

За последние сутки в России выявлено 5 509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, из них 1 361 случай (24,7%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 834 499 заболевших в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 129 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 802 человека.

Фото: оперштаб Югры

Фото: оперштаб Югры

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ИСТОЧНИК KP.RU

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