В Нефтеюганском районе медведь зашел на обед к вахтовикам

Фото: паблик "Инцидент Нижневартовск"

На днях в Нефтеюганском районе незваный гость совершил налет на вагончик. Мишка, который, вероятно, почувствовал запах пищи не смог пройти мимо вахтового дома, в котором располагалась столовая. В поисках еды он устроил погром, после чего не решил покинуть «место преступления». Но ничего у него не вышло – его встретили охотники и застрелили из ружья. Сами охотники не пострадали.

Вот такой погром устроил мишка. Фото: паблик "Инцидент Нижневартовск"

В сургутском Охотообществе отмечают странность появление медведей в такое позднее время года, ведь они должны впадать в спячку в начале ноября. Возможно, что теплая осень продлила активность медведей на несколько недель. Помимо этого, общественники отмечают, что голод или болезнь – тоже факторы бодрствования животного. В управлении северянам рекомендуют проявить максимальную осторожность при встрече с медведем и дают рекомендации, чтобы оградить жителей от опасности:

– не уводить взгляд от глаз животного;

– не делать резких движений;

– не убегать и не поворачиваться к нему спиной;

– не залезать на дерево и не пытаться подойти поближе к медведю.

В 2020 году животные в поисках пропитания отличаются высокой агрессией, докучая своим присутствием нефтяникам и пытаясь проникнуть на жилые участки. Количество жалоб граждан об опасности косолапых в этом году насчитывает около 150 обращений. При встречах с человеком около 30 особей отстрелили. Напомним, что постановление «О лимитах добычи охотничьих ресурсов» с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года в Ханты-Мансийском автономном округе позволяет отстрелять 910 медведей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что месяц назад в селе Саранпуль медведь попытался вломиться в дом к жителям.