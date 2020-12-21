Житель Югры воюет за террористов в Сирии

20-летний югорчанин шестой год воюет в Сирии на стороне боевиков. Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело против югорчанина, уроженца Когалыма Имрана Джамамова. Его обвиняют в участии в террористической деятельности против правительства Сирии.

Имрану недавно исполнилось 20 лет, он нигде не работает, ранее не был судим. Имран рос и до сих пор прописан в Когалыме. В феврале 2015 года тогда еще 15-летний парень уехал в Сирийскую Арабскую республику, где встал в ряды вооруженного формирования «Ахрар аш-Шам»* (запрещенная в России террористическая организация), действующего в составе международной организации «Джебхат ан-Нусра»* (запрещенная в России террористическая организация), одно из отделений «Аль-Каиды»* (запрещенная в России террористическая организация). Эти исламистские бандформирования признаны террористическими, запрещенными в России.

Известно, что шестой год Джамавов находится в Сирии, имеет при себе огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, участвует в военных действиях на стороне МТО «Джебхат ан-Нусра»* (запрещенная в России террористическая организация). На основании этого против югорчанина возбудили уголовное дело по ч.2 ст.208 УК РФ, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, минувшей весной в Югре сотрудники ФСБ предотвратили теракт запрещенной в РФ международной террористической организации «Имарат Кавказ»* (запрещенная в России террористическая организация). Его готовили трое местных жителей, уточнили в ФСБ.

*Запрещенная в России террористическая организация