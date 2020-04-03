2020-04-03T13:31:03+03:00
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Югре

У боевиков изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов
Руслан Савинов
Поделиться:
Комментарии: comments5
ФСБ предотвратила теракт в ЮгреФСБ предотвратила теракт в ЮгреФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В югорском городе Лянтор сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Об этом стало известно сегодня, 3 марта, от пресс-службы центра общественных связей ФСБ России.

- В Лянторе в ХМАО задержаны трое членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Имарат Кавказ», готовивших теракт в одном из торговых объектов города. Важное уточнение: все трое – местные жители, - сообщили в пресс-службе ФСБ.

Отмечается, что у боевиков обнаружили и изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления, оружие и боеприпасы.

В настоящий момент следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 205 «Террористический акт» , 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия», 317 УК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ФСБ предотвратила теракты и нападения на полицейских в Ставрополье

Один боевик оказал сопротивление и был убит, второй схвачен (подробнее)

ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и на Ямале

Одного из преступников уничтожили после того, как он открыл огонь при задержании (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Югре»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
От юных жителей Сургутского района ждут идеи по улучшению городской среды
Югорские города признали максимально комфортными для жизни
Окружная больница Сургута начала работать в режиме повышенной готовности
Санитарная обработка началась в Сургуте
Эксперты Югры дали прогноз на время весеннего половодья
В Югре изъяли из продажи фальсифицированных лекарств на полмиллиона рублей
Ателье Нижневартовска начали принимать заказы на пошив масок
Регоператор Югры весь апрель работает в штатном режиме
Сургутянка купила путевки в Абхазию у аферистов
Сроки проведения закупок изменили в ХМАО
Суд вскоре решит судьбу таджика, который ограбил, изнасиловал и убил знакомую в Сургуте
Культурная онлайн-программа на 3 апреля для югорчан на самоизоляции
Воспитанники дома ребенка в Югре научились рисовать ватными палочками
Вахтовые поселки ХМАО ждет проверка
Два югорчанина заскучали на самоизоляции и нарвались на интернет-аферисток
Правоохранители помогли четырем семьям Югры получить благоустроенное жилье