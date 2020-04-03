ФСБ предотвратила теракт в Югре

В югорском городе Лянтор сотрудники ФСБ предотвратили теракт. Об этом стало известно сегодня, 3 марта, от пресс-службы центра общественных связей ФСБ России.

- В Лянторе в ХМАО задержаны трое членов ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации «Имарат Кавказ», готовивших теракт в одном из торговых объектов города. Важное уточнение: все трое – местные жители, - сообщили в пресс-службе ФСБ.

Отмечается, что у боевиков обнаружили и изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также компоненты для его изготовления, оружие и боеприпасы.

В настоящий момент следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 205 «Террористический акт» , 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение оружия», 317 УК РФ.

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