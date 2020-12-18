Коронавирус в Югре, последние новости на 19 декабря 2020 года: вылечились 303 человека Фото: pixabay.com

Пандемия СOVID-19 продолжается и по-прежнему растёт число заразившихся жителей Югры, только за прошедшие сутки зафиксировано 227 новых случаев заболевания. А за весь период зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории округа 38 386 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки на COVID-19 обследованы 6 443 человека.

В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 18 случаев, 18-29 лет – 19 случаев, 30-49 лет – 95 случаев, 50-64 лет – 58, старше 65 лет – 37.

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У 157 пациентов состояние тяжелое, 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. От коронавируса скончались 3 человека за минувшие сутки. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 489 человек. За сутки излечились 303 человека, за весь период пандемии выздоровели 34 262 югорчанина.

Урайские медики получили награды «За особый вклад в борьбу с коронавирусом», специалистов наградили памятными медалями.

За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.