Урайские медики получили награды «За особый вклад в борьбу с коронавирусом» Фото: Администрация города Урай

Специалистов БУ «Урайская городская клиническая больница» наградили памятными медалями Профессионального союза работников здравоохранения РФ «За особый вклад в борьбу с коронавирусом».

Это десять сотрудников различных подразделений медицинской организации: помощник врача-эпидемиолога; врач анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации; два фельдшера скорой медицинской помощи; старший фельдшер кабинета неотложной помощи; фельдшер кабинета неотложной помощи; врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики; палатная медицинская сестра инфекционного отделения; медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии и реанимации; врач клинико-диагностической лаборатории.

Кроме того, памятные награды достаются членам медицинских профсоюзов, которые работали с пациентами, болеющими СOVID-19, и внесли свой вклад в борьбу над пандемией коронавируса.