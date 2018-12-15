Фото дня - Югра

В Сургуте определили лучшие социальные проекты некоммерческих организаций
В Ханты-Мансийске прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел
В Сургуте отметили 25-летие со Дня образования ОМОН в Ханты-Мансийском автономном округе
В Ханты-Мансийске стартовал международный турнир «Кубок Югры» среди клубов по следж-хоккею. Фото csi-ugra.ru
В нефтеюганском «Центре молодежных инициатив» прошел ежегодный форум «Диалог культур»
Югорские артисты принимают участие в конкурсе молодых исполнителей «Песня не знает границ»
Российский День интернета нефтеюганцы отметили первым городским квестом «#UGANSK IT-2018»
Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной церемонии вступления Александра Моора в должность губернатора Тюменской области
В Сургуте отметили 61 годовщину со дня высадки первого десанта геологоразведчиков под руководством Фармана Салманова
В Сургуте женская сборная России заняла почетное второе место, уступив США в финальном матче по водному поло