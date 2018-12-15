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Фото дня - Югра

В Сургуте определили лучшие социальные проекты некоммерческих организаций

В Ханты-Мансийске прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника органов внутренних дел

В Сургуте отметили 25-летие со Дня образования ОМОН в Ханты-Мансийском автономном округе

В Ханты-Мансийске стартовал международный турнир «Кубок Югры» среди клубов по следж-хоккею. Фото csi-ugra.ru

В нефтеюганском «Центре молодежных инициатив» прошел ежегодный форум «Диалог культур»

Югорские артисты принимают участие в конкурсе молодых исполнителей «Песня не знает границ»

Российский День интернета нефтеюганцы отметили первым городским квестом «#UGANSK IT-2018»

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в торжественной церемонии вступления Александра Моора в должность губернатора Тюменской области

В Сургуте отметили 61 годовщину со дня высадки первого десанта геологоразведчиков под руководством Фармана Салманова

В Сургуте женская сборная России заняла почетное второе место, уступив США в финальном матче по водному поло
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Сбербанк обучил студентов ТюмГУ работе с проблемными активами
В городе Радужный «парфюмер» украл из магазина товара на 28 тысяч рублей
В Нижневартовске открылся ледовый городок
Жительнице Нефтеюганска грозит десять лет тюрьмы за покупку в Интернете
Костюм охотника-манси из Ханты- Мансийска представлен на XXV выставке-ярмарке народных художественных промыслов России
В Сургуте курьер из службы доставки украл посылку с золотом
Егор Крид оказался на больничной койке в Сургуте
В Ханты-Мансийском районе нефтяники зарыли опасные отходы
Чумовую ёлку и чумачечую игрушку выбрали в Нефтеюганске
Житель Мегиона с одного удара убил мужчину
В Ханты-Мансийске презентовали сказочный путеводитель
Житель Берёзово несколько часов силой удерживал в своей квартире гостью
Уникальный индустриальный парк открылся в Нижневартовске
В Югре лучшие МФЦ работают в Лангепасе и Урае
В минувшие сутки в Югре в 4 ДТП пострадали 4 человека