В Югре осудили работника депо за взятки

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа Югры вынесен обвинительный приговор в отношении 39 летнего работника Эксплуатационного локомотивного депо.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, бывший помощник машиниста тепловоза обвиняется в даче взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий. С января 2023 года по октябрь 2025 года помощник машиниста передавал через посредников деньги врачам городской больницы для оформления фиктивных больничных. Ему выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности. Общая сумма причиненного ущерба составила 76 тысяч рублей. Суд назначил виновному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года и штрафом в размере 250 тысяч рублей.

Мобильные телефоны мужчины конфискованы и обращены в собственность государства. Также наложен арест на автомобиль Lexus.

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