В Нижневартовске в квартире взорвался пауэрбанк

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Портативный аккумулятор стал причиной пожара в квартире многоквартирного дома в Нижневартовске утром 18 июля.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, пауэрбанк находился в сумке на полу коридора и даже не был подключен к электросети. Дознаватели выяснили, что внутри литий-ионного аккумулятора произошел аварийный процесс, в результате которого загорелся корпус устройства. Огонь быстро перекинулся на сумку и напольное покрытие.

От запаха дыма проснулась хозяйка квартиры. Женщина потушила пожар. Площадь пожара составила 0,5 квадратного метра. Пострадавших нет.

Сообщила она о происшествии в МЧС только 4 августа.

МЧС России напоминает:

- не оставляй пауэрбанки рядом с легковоспламеняющимися материалами;

- не используй устройство при вздутии корпуса, деформации или сильном нагреве;

- берегу аккумуляторы от ударов и механических повреждений;

- приобретай сертифицированные устройства и не используй поврежденные зарядные кабели;

- при появлении дыма, запаха гари или искр немедленно отойди на безопасное расстояние и сообщи о происшествии по телефонам 101 или 112.