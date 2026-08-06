Дожди, грозы и днем не выше 20 градусов: погода в Югре 6 августа 2026 года

Фото: Типичный Ханты-Мансийск

В среду, 5 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Повсеместно кратковременный дождь. Сильный ливень, очень сильный дождь, град, ветер 25 метров в секунду и более, гроза ожидаются местами. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +16...+21 градус.

В Ханты-Мансийске до обеда переменная облачность, после – пасмурно и весь день дожди, вечером гроза. Ветер юго-западный 2-9 метров в секунду. К вечеру сменится на северо-западный 6-12 метров в секунду. Утром +13 градусов, днем +15 градусов, вечером +11 градусов.

В Сургуте переменная облачность, дожди, вечером грозы. Ветер западный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +21 градус, вечером +13 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, к ночи дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду, к ночи сменится на юго-западный 3-6 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +21 градус, вечером +14 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность и дожди с грозами. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду, к ночи немного ослабнет. Утром +19 градусов, днем +21 градус, вечером +13 градусов.

В Когалыме до полудня переменная облачность, после – пасмурно, вечером сильные дожди. Ветер западный 1-8 метров в секунду. Утром на термометре +18 градусов, днем +21 градус, вечером +14 градусов.

В Нягани до вечера пасмурно и сильные дожди, после - переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, северный 3-11 метров в секунду, к ночи - штиль. Утром +13 градусов, днем +15 градусов, вечером +11 градусов.

В Мегионе переменная облачность, вечером придут дожди с грозами. Ветер северо-западный, западный, юго-западный 2-8 метров в секунду. Сейчас +18 градусов, днем +22 градуса, вечером +14 градусов.

В Радужном переменная облачность, утром и вечером – небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный 1-8 метров в секунду. Утром +17 градусов, днем +21 градус, вечером +15 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, дожди с грозами. Ветер юго-западный, западный 2-6 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +20 градусов, вечером +13 градусов.

В Лянторе переменная облачность, дожди с грозами. Ветер юго-западный, западный 2-6 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +20 градусов, вечером +13 градусов.

В Урае переменная облачность, днем слабый дождь, к ночи - ясно. Ветер западный, северо-западный 6-14 метров в секунду, к ночи западный 1-6 метров в секунду. Сейчас +14 градусов, днем +19 градусов, вечером +14 градусов.

В Белоярском пасмурно, до вечера дожди, гроза. Ветер северный, северо-западный 1-9 метров в секунду, к ночи ослабнет. Сейчас +13 градусов, днем +14 градусов, вечером +11 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, дожди с грозой. Ветер юго-западный 2-9 метров в секунду, к ночи ослабнет. Утром +17 градусов, днем +20 градусов, вечером +13 градусов.

В Югорске переменная облачность, возможен небольшой дождь, к ночи - ясно. Ветер северо-западный 3-13 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +12 градусов, днем +18 градусов, вечером +12 градусов.

В Покачах переменная облачность, вечером дожди с грозой. Ветер северо-западный, юго-западный 2-7 метров в секунду, к ночи ослабнет. Сейчас +18 градусов, днем +22 градуса, вечером +14 градусов.

В Советском утро пасмурное, затем переменная облачность, к ночи – ясно. До обеда дождь, после - без осадков. Ветер северо-западный 5-13 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +12 градусов, днем +18 градусов, вечером +12 градусов.