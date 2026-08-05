Энергетики применили новый метод диагностики на электрооборудовании в Югре

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Энергетики впервые применили метод рентгенографического контроля состояния электрооборудования в ХМАО-Югре. «Россети Тюмень» провели высокоточную диагностику на переключательном пункте, который связывает несколько узловых подстанций и участвует в электроснабжении инфраструктуры крупного нефтяного месторождения.

С помощью цифровой аппаратуры отечественного производства специалисты выполнили комплексную рентгенографическую диагностику трех элегазовых выключателей 110 кВ. Энергетики детально оценили техническое состояние внутренних элементов высоковольтного оборудования: дугогасительной камеры, контактной группы и управляющих механизмов. Метод рентгенографического контроля позволил без демонтажа и вскрытия определить степень износа и остаточный ресурс коммутационной аппаратуры, что сократило время проведения работ.

Добавим, что помимо рентгенографии системообразующая сетевая компания проводит тепловизионные, ультразвуковые и высоковольтные измерения. Регулярный контроль состояния оборудования в будущем исключает продолжительный и дорогостоящий ремонт, что повышает надежность электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона.