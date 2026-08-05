В Югорске простятся с погибшим на СВО Егором Фёдоровым

Фото: ЧП Югорск

Жители Югорска 7 августа простятся с Егором Сергеевичем Фёдоровым, погибшем в зоне проведения специальной военной операции в ходе выполнения боевой задачи. Парнишке было всего 22 года.

- Егор принял не по годам мужественное решение – встать на защиту Родины, семьи, своих близких. В зоне СВО служил разведчиком - пулеметчиком, мужественно выполнял боевые задачи. При выполнении одного из боевых заданий 11 января 2026 года Егор погиб, оставшись верным присяге и своим товарищам, – говорится в сообщении «ЧП Югорск».

Прощание с Егором начнется в 11:00 в Храме Преподобного Сергия Радонежского. После бойца захоронят с воинскими почестями на местном кладбище.

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