С начала сезона от укусов клещей пострадали 5 367 жителей Югры

Идет акарицидная обработка территорий Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала календарной весны 2025 года к врачам из-за укусов клещей обратились уже 5 367 жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Чаще атакам кровососов подвергаются жители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургута, Нягани, Пыть-Яха, а также Октябрьского и Кондинского районов.

В лаборатории было сдано 1 743 снятых с людей клещей, 548 из них оказались переносчиками боррелиоза, а 22 — опасного клещевого энцефалита. В Роспотребнадзоре Югры отметили, что в конце июля стартовал третий этап акарицидных обработок. В настоящее время охвачено более 10 тысяч гектаров территорий.

При этом стоит помнить, что самая надежная защита от энцефалита - это прививка. В этом году ее сделали более 160 тысяч югорчан. Поставить вакцину можно бесплатно в вашей поликлинике круглый год.

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