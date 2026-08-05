Дожди с грозами и комфортная температура: погода в Югре 5 августа 2026 года

Фото: правительство Югры

В среду, 5 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. По западной половине округа местами, по восточной половине повсеместно кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Ветер от юго-западного до северо-западного 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +21...+26 градусов.

В Ханты-Мансийске преимущественно солнечно и без осадков. Ветер северный, северо-западный 3-8 метров в секунду, к ночи - штиль. Утром +17 градусов, днем +22 градуса, вечером +14 градусов.

В Сургуте облачно с прояснениями, до вечера дожди. Ветер северный, северо-западный 4-8 метров в секунду, к ночи ослабнет. Сейчас +19 градусов, днем +21 градус, вечером +16 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дожди с грозами. Ветер юго-восточный, южный, северо-западный 2-6 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +22 градуса, вечером +18 градусов.

В Нефтеюганске до обеда пасмурно и небольшие дожди, после - переменная облачность и без осадков. Ветер северный, северо-западный 2-8 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +23 градуса, вечером +16 градусов.

В Когалыме пасмурно, сильные дожди с грозами, которые прекратятся к вечеру. Ветер северный, северо-западный 2-9 метров в секунду. Утром на термометре +19 градусов, днем +21 градус, вечером +16 градусов.

В Нягани до полудня солнечно, после - переменная облачность и без осадков. Ветер северо-западный, западный 1-7 метров в секунду, к ночи - штиль. Утром +15 градусов, днем +22 градуса, вечером +16 градусов.

В Мегионе переменная облачность, сильные дожди с грозами, которые прекратятся к ночи. Ветер юго-восточный, южный, северо-западный 2-7 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +23 градуса, вечером +18 градусов.

В Радужном до полудня переменная облачность, после – солнечно и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 2-12 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +32 градуса, вечером +25 градусов.

В Лангепасе облачно с прояснениями, сильные дожди с грозами. Ветер восточный, северный, северо-западный 1-7 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +21 градус, вечером +27 градусов.

В Лянторе до полудня пасмурно и небольшой дождь, после - переменная облачность, к ночи – ясно и без осадков. Ветер северный, северо-западный 2-8 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +23 градуса, вечером +16 градусов.

В Урае до вечера солнечно, после - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-8 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +18 градусов, днем +24 градуса, вечером +16 градусов.

В Белоярском переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +14 градусов, днем +21 градус, вечером +15 градусов.

В Пыть-Яхе до обеда облачно, небольшой дождь, после - переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 2-9 метров в секунду, к ночи ослабнет. Утром +19 градусов, днем +21 градус, вечером +16 градусов.

В Югорске до полудня солнечно, после переменная облачность, к ночи небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный 1-7 метров в секунд, к ночи немного ослабнет. Сейчас +16 градусов, днем +22 градуса, вечером +16 градусов.

В Покачах переменная облачность, сильные дожди с грозами, к ночи осадки прекратятся. Ветер восточный, северный, северо-западный 1-7 метров в секунду. Сейчас +19 градусов, днем +20 градусов, вечером +17 градусов.

В Советском до полудня солнечно, после - переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный, западный 1-7 метров в секунду, к ночи чуть ослабнет. Сейчас +16 градусов, днем +22 градуса, вечером +16 градусов.