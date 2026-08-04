Школьники из Югры победили в финале «Большой перемены»

Фото: правительство Югры

Школьники из Ханты-Мансийского автонмоного округа - Югры везут дипломы победителей и призеров с финала Всероссийского конкурса. Мероприятие проходило в Красноярске.

Югорчане стали победителями. Так, лауреатом первой степени в международном треке признана ученица 10-класса школы №34 Нижневартовска Екатерина Шачонок. Она получит возможность бесплатно обучаться в российских вузах.

- В финале мы с командой разрабатывали разные проекты и защищались перед экспертами. Мы придумали годовую программу для студентов-иностранцев медуниверситета, проект о путешествиях по России и парк регионов России. По последнему я предложила больше всего идей, – приводит слова Екатерины правительство Югры.

Первые места также заняли ученики 5-7 классов: Ирина Добродомова, Санжар Нуркасымов и Виктор Смирнов из Ханты-Мансийска, а также Эльнара Зиянгирова из Сургутского района. Среди призеров — Анна Федорова из Когалыма и Святослав Горохов из Пыть-Яха. Эти ребята в августе отправятся на поезде через всю Россию.