В Югре 4 августа пройдут дожди, местами - сильные

Фото: правительство Югры

Во вторник, 4 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре облачная с прояснениями погода, кратковременный, местами сильный дождь. В отдельных районах ожидается гроза. Непогода затронет Белоярский, Сургутский, Нефтеюганский, Кондинский районы, а также города Сургут, Нефтеюганск, Пыть-Ях, Урай. Ветер северо-восточный, северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +24...+29 градусов, местами +17...+23 градуса.

В Ханты-Мансийске облачная с прояснениями погода, дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 2-6 метров в секунду. Утром +19 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Сургуте переменная облачность, к ночи - дождь с грозой. Ветер восточный, северо-восточный, северный 3-8 метров в секунду. Сейчас +21 градус, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, возможен слабый дождь. Ветер восточный 5-9, а к ночи - 2-5 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Нефтеюганске переменная облачность, к вечеру - дожди. Ветер восточный, северо-восточный, северный 2-7 метров в секунду. Утром +21 градус, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Когалыме переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-9 метров в секунду, а к ночи северо-восточный 1-4 метра в секунду. Утром на термометре +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Нягани до вечера облачно, после - переменная облачность, до полудня возможен дождь. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, к ночи - штиль. Утром +18 градусов, днем +21 градус, вечером +16 градусов.

В Мегионе до обеда солнечно, после - переменная облачность, к вечеру небольшие дожди. Ветер северо-восточный, восточный 4-9, а к ночи 2-7 метров в секунду. Сейчас +20 градусов, днем +29 градусов, вечером +21 градус.

В Радужном переменная облачность, к ночи возможен дождь. Ветер восточный 4-9, а к ночи 1-3 метра в секунду. Утром +20 градусов, днем +26 градусов, вечером +20 градусов.

В Лангепасе переменная облачность, вечером небольшие дожди. Ветер северо-восточный, восточный 4-8 метров в секунду, к ночи чуть ослабнет. Утром +20 градусов, днем +29 градусов, вечером +20 градусов.

В Лянторе переменная облачность, к ночи дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный 3-6 метров в секунду, к ночи северный 2-4 метра в секунду. Утром +21 градус, днем +27 градусов, вечером +20 градусов.

В Урае переменная облачность, возможен слабый дождь, к вечеру - ясно. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду, к ночи немного ослабнет. Сейчас +19 градусов, днем +24 градуса, вечером +18 градусов.

В Белоярском пасмурно, небольшие дожди. Ветер северо-восточный, северо-западный 2-8 метров в секунду, к ночи - штиль. Сейчас +17 градусов, днем +19 градусов, вечером +15 градусов.

В Пыть-Яхе переменная облачность, к вечеру кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 3-7 метров в секунду, к ночи сменится на северный 2-6 метров в секунду. Утром +20 градусов, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Югорске переменная облачность, утром слабая вероятность дождя, к вечеру- ясно. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунд, к ночи немного ослабнет. Сейчас +18 градусов, днем +23 градуса, вечером +17 градусов.

В Покачах до обеда - переменная облачность, после – солнечно, к ночи небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный 4-8 метров в секунду, к ночи станет тише. Сейчас +18 градусов, днем +28 градусов, вечером +20 градусов.

В Советском переменная облачность, к ночи - ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2-8 метров в секунду. Сейчас +17 градусов, днем +24 градуса, вечером +17 градусов.