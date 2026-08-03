Нижневартовская прокуратура запустила горячую линию для участников СВО и членов их семей

Фото: администрация Нижневартовска

Нижневартовская прокуратура запустила горячую линию по защите прав участников СВО и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Информация о несоблюдении прав и законных интересов участников специальной специальной военной операции и членов их семей может быть сообщена в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефонам: 8 (3466) 49-89-03, 8 (912) 086-01-63 (помощник прокурора Дмитрий Гильдебранд)», - говорится в сообщении.

При необходимости с работниками прокуратуры можно будет договориться о выездном приеме.

Ранее «Комсомольская правда» - Ямал» рассказывала о том, что в регионе за участниками СВО из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закрепили первоочередное право на получение жилья. Это касается тех, кто выполнял боевые задачи в приграничных территориях РФ.

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