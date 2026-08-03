За июль в Югре потушили 220 природных пожаров. Борьба со стихией продолжается

Фото предоставлено КП

В Югре ситуация с лесными пожарами находится под контролем. Об этом заявили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

На сегодняшний день больше всего пожаров бушуют в Нижневартовском районе. Все они возникли не по вине человека и находятся на удаленных территориях.

Что касается статистики, в июле пожарные ликвидировано 220 природных возгораний: 219 лесных пожаров на площади 26 769,45 гектара, а также один ландшафтный на площади 0,05 гектара.

К месту тушений вертолетами было доставлено 2 553 тонны воды и выполнено 250 сливов, обработано 30 530 метров кромки пожаров.

- На тушении и локализации лесных пожаров работники Авиалесоохраны Югры провели 10 256 человеко-дней (общая сумма дней, проведенных группировкой сил на тушении и локализации пожаров), - добавили в ведомстве.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.