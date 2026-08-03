В Нижневартовске водитель «Хонды» сбил 48-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Югры

На югорских дорогах вновь пострадал человек. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 2 августа около 11:03 в Нижневартовске.

- 33-летний водитель «Хонды», по предварительным данным, находясь на нерегулируемом пешеходном переходе, сбил 48-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть не спешившись, - прокомментировали в ведомстве.

В результате мужчина получил травмы и был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие выходные в Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 5 человек получили травмы.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 39 водителей с признаками опьянения, 97 - за выезд на встречную полосу, а 95 - за нарушение правил перевозки детей.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее и соблюдать ПДД. Водителям рекомендуется выбирать безопасную скорость, а пешеходам - чаще смотреть по сторонам и размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.

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