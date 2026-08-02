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НовостиОбщество2 августа 2026 12:17

В Югре 2 августа объявлен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности введен в Югре 2 августа
Нина БАРИНОВА
Фотографировать беспилотники нельзя

Фотографировать беспилотники нельзя

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук несколько минут назад в соцсетях сообщил о введении в регионе режима беспилотной опасности.

- Ответственные службы и ведомства приведены в режим повышенной готовности и принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности. Прошу сохранять спокойствие, – написал Руслан Кухарук.

Напоминаем действия при введении режима «Беспилотная опасность»:

Во-первых, должны прекратиться все массовые мероприятия на улице. Во-вторых, возможны сбои в расписании аэропортов и перебои с мобильной связью и интернетом. Зайдите в укрытие (паркинг, подвал, убежище). При невозможности оставайтесь в здании (дома, на работе, в ТЦ и т.п.), спуститесь на первые этажи. Важно не выходить на улицу и не подходить к окнам. Ни в коем случае не покидать безопасное место до сигнала «Отбой беспилотной опасности».

Запрещено:Трогать или перемещать обломки; Снимать и распространять информацию о работе ПВО или беспилотниках.