В Нижневартовске на озере Комсомольском утонула женщина

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Трагедия произошла 1 августа в Нижневартовске. На озере Комсомольское утонула женщина.

- В Нижневартовске на озере «Комсомольское» в месте, не предназначенном для купания, обнаружено тело женщины без признаков жизни. Обстоятельства гибели устанавливаются следственными органами, – рассказали в пресс-службе МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Всего за минувшие сутки на водных объектах Югры зарегистрировано одно происшествие. С начала купального сезона на водных объектах Югры зарегистрировано 45 происшествий. Погибли 34 человека, среди которых 6 детей. Спасено 25 человек, из них 6 - дети.

МЧС Югры вновь призывает жителей и гостей округа строго соблюдать правила поведения на водоёмах:

- купайся только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и имеются знаки безопасности;

- не заходи в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не оставляй детей у воды без присмотра взрослых ни на минуту;

- не ныряй в незнакомых местах;

- не заплывай за буйки и не приближайтесь к проходящим судам;

- при использовании маломерных судов обязательно надевай спасательные жилеты на каждого человека на борту;

- не перегружай лодки, строго соблюдай правила эксплуатации плавсредств;

- в случае экстренной ситуации незамедлительно звоните по номеру 112.