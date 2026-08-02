С улиц и дворов Нягани вывозят автохлам

Фото: соцсети Ивана Ямашева

В Нягани продолжается работа по выявлению и вывозу бесхозного транспорта, брошенного на улицах города. С начала лета Управление городского хозяйства эвакуировало 15 автомобилей. В июне было вывезено на спецстоянку 9 машин, в июле – шесть. Причем на этой неделе было вывезено сразу три единицы автохлама. Всего с начала 2026 года на стоянку было перемещено 25 единиц бесхозной техники. Такие цифры приводит глава Нягани Иван Ямашев.

Фото: соцсети Ивана Ямашева

Глава отметил, что специалисты выявляют брошенный транспорт во время рейдов по городу и после обращения горожан. Сперва собственникам предлагают самостоятельно убрать автомобиль. Если владельца не удается разыскать или он не реагирует на требования администрации, транспорт эвакуируют на стоянку муниципального предприятия «Чистый город» по улице Сибирской. Тут автохлам будет находиться в течение трёх лет в ожидании хозяина. если он так и не объявится, транспорт будет утилизирован.

По вопросам вывоза бесхозного транспорта можно напрямую обратиться в отдел благоустройства администрации Нягани по телефону 8 (34672) 57-404 (доб. 131).