В ХМАО горят леса на площади 3209,88 га

Скрин с портала ИАС Лесные пожары

На утро 2 августа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют 45 лесных пожаров на общей площади 3209,88га. Леса горят в Нижневартовском, Октябрьском, Нефтеюганском, Ханты-Мансийском, Сургутском и Белоярском районах. При этом в Сургутском районе снят противопожарный режим, а в Нижневартовском районе он режим ЧС регионального характера с запретом на посещение лесов действует до 10 августа, и правильно, ведь сегодня в районе местами воздух прогреется до +33 градусов.

По данным Авиалесоохраны Югры, в настоящее время 15 пожаров локализованы на общей площади 1767,48 га. На тушении работают 735 человек. Задействованы самолёты и вертолёты для доставки работников. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. За последние сутки выявлено 23 новых лесных пожара, 1 из них ликвидирован на площади 38 га. Всего за 2026 год зарегистрировано 515 лесных пожаров на общей площади 44494 га.